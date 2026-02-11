Duane Hanson a Roma | il realismo speculare alla Gagosian

A Roma apre una mostra dedicata alle sculture di Duane Hanson. L’esposizione, intitolata Mirrored Fiction, mette in mostra le opere iperrealiste dell’artista americano, confrontandole con lavori di altri maestri contemporanei. Le sculture sembrano fotografie in movimento, catturano momenti di vita quotidiana e sembrano pronte a prendere vita da un momento all’altro. La mostra si trova alla Gagosian e invita i visitatori a riflettere sulla realtà e sull’arte del ritratto.

Cosa: Mirrored Fiction, una mostra dedicata alle sculture iperrealiste di Duane Hanson in dialogo con maestri contemporanei.. Dove e Quando: Galleria Gagosian, Via Francesco Crispi 16, Roma; dall'11 febbraio ad aprile 2026.. Perché: Un'occasione rara per osservare come il realismo del Novecento influenzi ancora la percezione del corpo e del consumo nella società attuale.. L'arte che osserva la vita quotidiana non è mai stata così vicina, quasi tangibile, come nelle sale della Galleria Gagosian di Roma. Con l'inaugurazione della mostra Mirrored Fiction, la capitale accoglie l'universo iperrealista di Duane Hanson, un artista che ha saputo trasformare l'uomo comune in un monumento eterno.

