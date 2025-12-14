Chivu Inter difesa dell’identità nerazzurra | Dominare il gioco non speculare

In un momento di riflessione sulla propria identità, il tecnico della Chivu Inter sottolinea l'importanza di dominare il gioco anziché speculare, rivendicando i risultati raggiunti e chiarendo la sua visione del calcio. Un discorso che ribadisce i valori nerazzurri e la volontà di mantenere fede alla tradizione di un modo di giocare distintivo.

Inter News 24 Chivu Inter, difesa dell’identità nerazzurra: il tecnico respinge le etichette, rivendica i risultati e spiega la sua idea di calcio. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, sceglie la linea della chiarezza e difende apertamente l’identità della sua squadra. Lo fa senza alzare i toni, ma con decisione, respingendo il clima di giudizio che accompagna i nerazzurri dopo alcune battute d’arresto tra campionato e Champions League. Come racconta Corriere della Sera, «non c’è il processo, ma intanto c’è l’avvocato»: Chivu prende la parola per tutelare il lavoro del gruppo e la direzione intrapresa. Internews24.com

Bisseck centrale e difesa a quattro: la rivoluzione lenta di Chivu per plasmare la sua Inter - Lo scrive questa mattina Tuttosport, secondo il quale la mossa a sorpresa Yann Bisseck difensore centrale rappresenta una transizione verso la ... tuttomercatoweb.com

Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter: “Sono stati chiamati falliti, finiti” - Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Como: "Sono stati chiamati falliti, finiti, invece ... fanpage.it