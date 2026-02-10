A Palazzo Velli arriva una grande mostra dedicata a Jack Vettriano. Più di ottanta opere raccontano il suo universo sensuale e malinconico, portando il pubblico nel suo mondo fatto di luci soffuse e atmosfere intense. La retrospettiva si concentra sui quadri più significativi dell’artista scozzese, offrendo uno sguardo diretto sul suo stile unico e riconoscibile.

Cosa: Una grande retrospettiva dedicata a Jack Vettriano, con oltre 80 opere che celebrano l’universo sensuale e malinconico dell’artista scozzese. Dove e Quando: A Roma, presso Palazzo Velli in Piazza Sant’Egidio, dal 12 febbraio al 5 luglio 2026. Perché: È la prima grande esposizione dopo la scomparsa dell’autore, un’occasione unica per ammirare capolavori come Il maggiordomo che canta e scoprire il lato più intimo della sua produzione. Roma si prepara ad accogliere una delle mostre più attese della stagione culturale 2026. Palazzo Velli, nel cuore di Trastevere, apre le sue porte a una retrospettiva monumentale dedicata a Jack Vettriano, l’artista scozzese che ha saputo stregare il pubblico mondiale con le sue atmosfere cinematografiche e quel tocco di eleganza noir che lo ha reso un’icona contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Jack Vettriano a Palazzo Velli: il realismo noir sbarca a Roma

Approfondimenti su Jack Vettriano

Una retrospettiva milanese celebra Jack Vettriano, il pittore scozzese scomparso a marzo, con oltre 80 opere esposte al Museo della Permanente.

