Ucraina | droni di Kiev colpiscono raffineria di petrolio e causano blackout a Krasnodar

Nella notte, la città russa di Slavyansk-on-Kuban è stata colpita da un attacco di droni ucraini, che ha provocato esplosioni in una raffineria di petrolio e causato un blackout a Krasnodar. L'episodio rappresenta un'escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia, con conseguenze significative sulla sicurezza e sull'economia della regione.

© Iltempo.it - Ucraina: droni di Kiev colpiscono raffineria di petrolio e causano blackout a Krasnodar Kiev, 17 dic. (Adnkronos) - Un serie di esplosioni si sono verificate nella notte in una raffineria di petrolio nella città russa di Slavyansk-on-Kuban, durante un attacco di droni ucraini. Lo riportano i media locali. Il canale di notizie Telegram Exilenova Plus ha pubblicato un video girato dai residenti che mostra la raffineria di petrolio locale in fiamme. Slavyansk-na-Kuban si trova nel Territorio di Krasnodar, nella Russia meridionale, vicino al Mar d'Azov e al Mar Nero. Stamattina, il Quartier Generale Operativo del Territorio di Krasnodar ha riferito che l'attacco ha danneggiato due linee elettriche ad alta tensione, causando blackout per oltre 38.

