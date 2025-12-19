Droni Kiev colpiscono petroliera russa

Per la prima volta, droni ucraini hanno colpito una petroliera della flotta russa nel Mediterraneo, segnando un nuovo capitolo nel conflitto. Questo attacco rappresenta un'ulteriore escalation delle tensioni tra le due nazioni, evidenziando l'uso strategico di tecnologie innovative per raggiungere obiettivi militari e geopolitici cruciali.

15.54 Per la prima volta, i droni ucraini hanno colpito una petroliera della "flotta ombra" russa nel Mediterraneo. Ne dà notizia l'agenzia Reuters, che cita un funzionario del servizio di sicurezza ucraino Sbu. I droni hanno colpito la nave Qendil in acque a oltre 1.600 km dall'Ucraina, causando danni gravi. La nave era vuota, ma secondo la fonte veniva usata per eludere le sanzioni e finanziare la guerra. La reazione di Putin: "Risponderemo con attacchi sempre più forti" in Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

