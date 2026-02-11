Droga banconote false e proiettili | la polizia arresta un uomo dopo un doppio controllo

Questa mattina, a Napoli, la Polizia ha arrestato un uomo di 26 anni con precedenti. Durante un doppio controllo, gli agenti hanno trovato droga, banconote false e anche alcuni proiettili. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e ora si trova in manette con l’accusa di spaccio di droga e di aver manipolato monete. La vicenda si è svolta in città, dove gli agenti hanno sequestrato tutto il materiale trovato.

Nella mattinata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete contraffatte o alterate e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Polizia Spaccio di droga a Sondrio, la Polizia Locale arresta un uomo Martedì 14 gennaio, durante un’operazione di controllo a Sondrio, la Polizia Locale ha arrestato un uomo per resistenza, minacce a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Prostituzione, droga e banconote false: 18 arresti nel Salernitano Nell’ambito di un’ampia operazione coordinata dalla Procura di Salerno, i Carabinieri di Agropoli hanno arrestato 18 persone coinvolte in un’estesa rete criminale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Polizia Argomenti discussi: In piazza Municipio con le banconote false: chi è l'ex ciclista professionista fermato dai carabinieri; Andrea Piccolo arrestato a Napoli, l'ex ciclista sorpreso con 2 mila euro falsi e un manganello nella Porsche; In auto con oltre 3 chili di cocaina: 23enne arrestato; Alcol, droga e coltelli in auto. Raffica di denunce in Valmarecchia. Barra, blitz in strada: droga, proiettili e banconote false nell’auto e in casa. Arrestato 26enneProseguono senza sosta i servizi ad alto impatto disposti dalla Questura di Napoli per arginare il binomio armi-droga sul territorio. Nella mattinata di ieri, ... cronachedellacampania.it Napoli: droga, monete false e proiettili in auto. Arrestato 26enneNella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 26enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ... ilgazzettinovesuviano.com Quei soldi puzzavano di droga e sangue ma erano nascosti tra i profumi della moglie del boss Vincenzo D’Alessandro. Tra una bottiglia di Chanel e Dior fioccavano decine di banconote di vario taglio. I carabinieri hanno trovato a casa di Carmela Elefante 1 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.