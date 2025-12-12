Prostituzione droga e banconote false | 18 arresti nel Salernitano

Nell’ambito di un’ampia operazione coordinata dalla Procura di Salerno, i Carabinieri di Agropoli hanno arrestato 18 persone coinvolte in un’estesa rete criminale. Le accuse spaziano dalla droga e prostituzione, al traffico di banconote false, estorsione e ricettazione, evidenziando un quadro di attività illecite radicate nel territorio salernitano.

Tempo di lettura: 3 minuti Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia – i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 18 soggetti, di cui 11 destinatari della misura della custodia in carcere e 7 degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale di arma comune da sparo, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, sfruttamento della prostituzione, estorsione e rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prostituzione, droga e banconote false: 18 arresti nel Salernitano

#Droga, armi, sequestro di persona e sfruttamento della #prostituzione: #arresti tra Napoli e Salerno | https://url-shortener.me/30DK - facebook.com Vai su Facebook

DROGA, PROSTITUZIONE ED ESTORSIONI: MAXI OPERAZIONE DEI CARABINIERI Da questa mattina, a seguito di provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri de Vai su X

Droga e prostituzione in una struttura turistica a Paestum: 18 arresti per spaccio e sfruttamento - La droga veniva stoccata in una struttura turistica in uso ad alcuni degli indagati, nella quale veniva esercitata anche l'attività di prostituzione ... Come scrive fanpage.it

Droga nascosta anche in bustine di cioccolato aveva 6 kg di hashish coca e banconote false - I carabinieri della compagnia di Voghera li hanno trovati nell’abitazione di Retorbido di Luca G. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

MASSAFRA STATTE SHOPPING CON BANCONOTE FALSE TRE ARRESTI

Video MASSAFRA STATTE SHOPPING CON BANCONOTE FALSE TRE ARRESTI Video MASSAFRA STATTE SHOPPING CON BANCONOTE FALSE TRE ARRESTI