Droga armi ed esplosivi | scacco al sodalizio criminale Quel legame con l’attentato a Formia

I carabinieri di Penne hanno smantellato un gruppo criminale che operava tra la provincia di Pescara e il sud pontino. L’indagine, chiamata “Last Delivery”, ha portato all’arresto di diversi membri e ha fatto luce su un traffico di droga, armi ed esplosivi. La rete del sodalizio sembrava collegata anche all’attentato avvenuto a Formia.

Dalla provincia di Pescara fino a Formia. Aveva esteso la sua rete fino nel sud pontino il sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga, e non solo, sgominato dai carabinieri di Penne con l'operazione che è stata denominata "Last Delivery". Un'operazione che ha visto impegnati i militati.

