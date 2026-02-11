Dove vedere in tv Italia-Svizzera curling femminile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Stasera, su TV nazionale, si accendono i riflettori su Italia-Svizzera nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra italiana, guidata da Stefania Constantini, torna in azione dopo aver già vinto una medaglia di bronzo nel doppio misto a Pechino. La partita inizia giovedì 12 febbraio e sarà possibile seguirla in diretta streaming o in TV, con orari e programmi già comunicati. La squadra di casa punta a fare bene davanti al pubblico di Cortina, in un evento che promette emozioni e

Dopo essersi riconfermata sul podio in coppia con Amos Mosaner quattro anni dopo il trionfo di Pechino conquistando una bella medaglia di bronzo nel doppio misto, Stefania Constantini si prepara a tornare sul ghiaccio casalingo di Cortina d'Ampezzo a partire da giovedì 12 febbraio nel ruolo di skip della Nazionale italiana femminile di curling alle Olimpiadi 2026. Si preannuncia un debutto di fuoco per le azzurre, chiamate ad affrontare subito nella prima sessione del round robin (domattina dalle ore 9.05) la fortissima formazione svizzera guidato da Silvana Tirinzoni. Servirà una grande impresa al team Constantini per mettere in difficoltà e provare a fare il colpaccio contro una delle principali favorite per la medaglia d'oro.

