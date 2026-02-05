Dove vedere in tv Italia-Svizzera curling misto Olimpiadi 2026 | orario 6 febbraio programma streaming

Questa mattina alle 10.05, Italia e Svizzera scendono in campo nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita, valida per il round robin, si può seguire in diretta in tv e in streaming.

Nella mattinata di venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 10.05, è in programma la sfida tra Italia e Svizzera valevole per il round robin del doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grande attesa per lo scontro diretto tra due formazioni ambiziose che possono sicuramente puntare ad un posto sul podio in questa edizione della rassegna a cinque cerchi. Terzo impegno nel torneo per Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni mondiali e olimpici in carica, mentre il binomio elvetico composto da Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller giocherà contro i padroni di casa azzurri la quarta partita del suo round robin. 🔗 Leggi su Oasport.it

