Quando gareggia Davide Ghiotto nei 5000 metri alle Olimpiadi | orario avversario in batteria tv streaming

Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park ospiterà le gare di speed skating. Tra gli atleti in pista, ci sarà anche Davide Ghiotto, pronto a sfidare gli avversari nei 5000 metri. La competizione inizia nel pomeriggio, e gli appassionati potranno seguire l’evento sia in diretta televisiva che in streaming. La giornata promette emozioni e battaglie sui pattini.

Domenica 8 febbraio, sull’anello di ghiaccio del Milano Ice Park, andrà in scena la seconda giornata di gare dello speed skating in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo lo straordinario oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, l’Italia vuole continuare a sognare e oggi nei 5000 metri uomini si spera ancora che l’atmosfera a Cinque Cerchi possa pervadere gli atleti nostrani. L’ Italia schiererà al via il contingente massimo di tre atleti: l’attesa è tutta per Davide Ghiotto, che cercherà di lottare per il podio, mentre rientrano tra gli outsider certamente Michele Malfatti e Riccardo Lorello. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani a Milano si accendono i riflettori sul debutto di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri alle Olimpiadi Invernali.

