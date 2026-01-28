Dove Cameron ha raccontato i dettagli della proposta di matrimonio di Damiano David. La cantante americana ha spiegato come il frontman dei Måneskin le abbia chiesto di diventare sua moglie in un momento speciale. La coppia, dopo aver condiviso anni di storia, ha deciso di fare il grande passo, mettendo in piedi una promessa che ora sembra più che mai solida.

Quella di Dove Cameron e Damiano David è la classica favola moderna: l’ex stellina Disney e il frontman dei Måneskin si sono trovati, si sono frequentati e, alla fine, si sono innamorati tanto da volersi giurare il “per sempre”. Su Instagram, agli inizi del mese di gennaio, uno scatto ha fatto il giro del mondo: l’anello di fidanzamento, la promessa del futuro insieme. Ma la proposta, in realtà, è arrivata molto prima: a raccontarlo è stata Dove durante l’ospitata da Jimmy Fallon al The Tonight Show. Come Damiano David ha chiesto a Dove Cameron di sposarlo. La notizia del fidanzamento ufficiale tra Damiano David e Dove Cameron è arrivata a gennaio, ma in realtà sono già fidanzati da tempo, dal mese di ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dove Cameron svela i dettagli della proposta di matrimonio di Damiano David: la promessa

Damiano David e l'attrice Dove Cameron si sono lasciati andare a qualche dettaglio inaspettato sulla proposta di matrimonio.

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha recentemente annunciato il suo matrimonio, dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio da Dove Cameron.

Damiano David, Dove Cameron svela il retroscena sulla proposta di matrimonio: Non me lo aspettavo

Dove Cameron svela i dettagli della proposta di matrimonio di Damiano David: la promessa

