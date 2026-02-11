Dormiva in un B&b di via Milano da un mese e spacciava droga | denunciati l’ospite e il gestore

Un uomo che dormiva da un mese in un bed and breakfast di via Milano e spacciava droga è stato denunciato insieme al gestore della struttura. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione tramite l’app YouPol. Gli agenti hanno trovato un via vai continuo di persone e scambi rapidi di droga davanti al B&b, che hanno confermato i sospetti. Ora i due sono sotto indagine per attività illecite.

La segnalazione era arrivata tramite l’app YouPol: un via vai continuo, a tutte le ore del giorno, con scambi rapidi di mano in mano davanti a un B&b di via Milano. Da lì sono partiti gli accertamenti della polizia di Stato di Como, che nel corso del mese di gennaio ha acceso i riflettori su quanto stava accadendo all’interno della struttura. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno sequestrato alcune dosi di hashish a carico di acquirenti appena usciti dalla struttura, che avevano appena comprato la droga dal giovane. Il 22enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Via Milano Il giro di droga da oltre mezzo milione: ecco come si spacciava in via Canova Alle prime ore dell’alba, la polizia ha fatto irruzione in un appartamento di via Canova, nel cuore della città. Macerata, arrestato un 50enne con doppia vita: terminato il lavoro da bracciante spacciava droga A Macerata, un uomo di 50 anni è stato arrestato per attività di spaccio di droga. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Via Milano Argomenti discussi: Serie B: il Monza rimonta l'Avellino e sale al secondo posto; Serie B, anticipi e posticipi dalla 30ª alla 32ª giornata; Volley Serie B Occasione d’oro per il Gruppo Lupi. Codyeco, dura prova; Serie B, pari nella sfida salvezza. Mantova, un punto tra i rimpianti. Non basta la doppietta di Ruocco. Classifica B&B 2025, Bologna al quinto posto tra le città più care dove dormire: ecco quanto costaBologna, 24 giugno 2025 – Bologna si piazza al quinto posto nella classifica delle città italiane più costose dove dormire in un B&B nel 2025. Al primo posto nella graduatoria spicca Venezia, con un ... ilrestodelcarlino.it Curiosità durante la registrazione di Crêuza de Mä. Fabrizio si era trasferito a casa mia a Milano. Faceva così caldo che dormiva in mutande sul balcone, su un materasso che aveva portato fuori, incurante delle zanzare e dello smog milanese. E incurante anc - facebook.com facebook Morto un altro clochard, è il sesto in un mese: dormiva in strada in zona Farini milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.