Macerata arrestato un 50enne con doppia vita | terminato il lavoro da bracciante spacciava droga

A Macerata, un uomo di 50 anni è stato arrestato per attività di spaccio di droga. Dopo aver terminato il lavoro da bracciante, l’uomo gestiva una doppia vita, con oltre 350 cessioni documentate e un profitto di circa 7.000 euro in due anni. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a contrastare il fenomeno del traffico illecito nella zona.

Eseguito un arresto per detenzione ai fini di spaccio a Macerata. Un cittadino gambiano di 50 anni, regolare in Italia e con precedenti per reati contro la persona, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo, bracciante agricolo, è stato individuato dopo indagini che hanno ricostruito una rete di spaccio attiva da circa due anni, con almeno 350 cessioni di droga e un profitto stimato in 7000 euro. Le indagini e l’operazione della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nel quadro dei servizi rafforzati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree centrali di Macerata, intensificati su disposizione del Questore Luigi Mangino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

