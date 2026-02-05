Il giro di droga da oltre mezzo milione | ecco come si spacciava in via Canova

Alle prime ore dell’alba, la polizia ha fatto irruzione in un appartamento di via Canova, nel cuore della città. Durante l’operazione, i agenti hanno scoperto un giro di droga da oltre mezzo milione di euro, gestito all’interno di un appartamento al civico 23. La scoperta ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte, mentre si prosegue con le indagini per capire l’intera rete dietro l’affare illecito.

L'operazione Drug House è andata in scena alle prime ore dell'alba di oggi 5 febbraio all'interno del civico 23 di via Canova. Una casa perquisita anche in via Pascoli. I soggetti finiti nei guai sono tutti afghani e pakistani, mentre sono state documentate oltre 6000 cessioni. Un giro di affari.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Drug House

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Drug House

Argomenti discussi: Il giro di droga a Gazzi e Mangialupi, condanne definitive e arresti per cinque persone; Giro di droga da 150mila euro, armi per minacce ed estorsioni: 6 arresti, indagini tra Lombardia e Piemonte; Traffico di droga sull’asse Ginosa–Bologna, dieci imputati chiedono il rito abbreviato; Traffico e spaccio di droga tra Varese, Milano e il Vco: sei arresti.

Il giro di droga da oltre mezzo milione: ecco come si spacciava in via CanovaIl video dell'indagine che ha portato alla raffica di arresti e al sequestro di sette chili tra hashish e cocaina è stato diffuso dalla questura di Trieste. Nelle immagini si vede dove avvenivano le c ... triesteprima.it

Spaccio di droga, giro di vite in tutta Roma: da San Basilio a Casal Palocco, 15 arrestiRoma, 5 febbraio 2026 – Sono proseguiti i servizi di controllo antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, del dipartim ... ilfaroonline.it

Giro del Lazio 1980 Moser Saronni e Battaglin sulla salita di Rocca di Papa facebook