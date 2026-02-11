Doppio incidente sulla Valassina | traffico in tilt e due persone in ospedale

Due incidenti sulla Valassina bloccano il traffico questa mattina. La strada si è riempita di auto ferme e code interminabili. Due persone sono state portate in ospedale, ma ancora non si conoscono le loro condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dei fatti. La circolazione rimane rallentata in entrambe le direzioni.

Traffico in tilt sulla Valassina (SS36) a causa di un doppio incidente stradale.Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 6.40 di questa mattina, mercoledì 11 febbraio, nel tratto tra Desio Nord e Lissone Ovest. L'incidente ha coinvolto più auto, causando un tamponamento a catena. A rimanere.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Valassina SS36 Incidente sulla Valassina: traffico in tilt e donna in ospedale Incidente sulla Valassina: traffico in tilt e un 28enne in ospedale Questa mattina un incidente sulla Valassina ha causato lunghe code tra Desio Nord e Lissone Ovest. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Valassina SS36 Incidente sulla Valassina: traffico in tilt e un 28enne in ospedaleTraffico in tilt sulla Valassina (SS36) a causa di un incidente stradale tra più auto, nel tratto tra Desio Nord e Lissone Ovest. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.40 di questa mattina, mercoledì ... monzatoday.it Doppio incidente sull'A2 con un morto e tre feriti, bimbo in elisoccorsoIl primo incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolte più vetture in un tamponamento che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Tra i ... ilfattovesuviano.it #Cronaca Doppio incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, un morto - facebook.com facebook Grave incidente stradale nel capoluogo. Intorno alle 03:30, nella notte fra il 30 e 31 gennaio, due auto si sono violentemente scontrate frontalmente in corso Ivrea... x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.