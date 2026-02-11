Incidente sulla Valassina | traffico in tilt e un 28enne in ospedale

Questa mattina un incidente sulla Valassina ha causato lunghe code tra Desio Nord e Lissone Ovest. Diversi veicoli sono rimasti coinvolti, e un ragazzo di 28 anni è stato portato in ospedale dopo l’impatto. Il tratto è rimasto bloccato per ore, e le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per chiarire la dinamica dello scontro.

Traffico in tilt sulla Valassina (SS36) a causa di un incidente stradale avvenuto tra più auto, nel tratto tra Desio Nord e Lissone Ovest. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.40 di questa mattina, mercoledì 11 febbraio. A rimanere coinvolto un uomo di 28 anni.Immediato l'intervento dei soccorsi.

