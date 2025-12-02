Incidente sulla Valassina | traffico in tilt e donna in ospedale

Traffico rallentato in entrambe le direzioni a seguito di un incidente avvenuto sulla SS36 nel tratto Tra Desio San Giorgio e Desio Nord.Il sinistro è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, martedì 2 dicembre. Secondo le prime informazioni disponibili, ad essere stata coinvolta è una donna di 55. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

