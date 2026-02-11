dopo la crisi e i dazi la produzione industriale segna una ripresa

Dopo mesi di crisi e tensioni commerciali, l’industria torna a crescere. I dati ufficiali mostrano una ripresa dopo un periodo di contrazione, segnando un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni. La produzione industriale sta riprendendo fiato, con segnali positivi che fanno sperare in un miglioramento generale.

L’industria torna a crescere segnando un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni di contrazione. La novità emerge da uno studio di Prometeia e Intesa Sanpaolo, che si basa sui primi undici mesi del 2025 e precede il dato ufficiale atteso per oggi, che comprende anche dicembre. Nell’anno dei dazi di Trump, e nonostante questi, la produzione manifatturiera italiana ha registrato una crescita tendenziale dell’1,7 per cento tra luglio e novembre 2025, che attenua il calo complessivo degli 11 mesi (-1,1 per cento). In pratica, dopo una prima parte dell’anno debole, dall’estate in poi si è innescato un recupero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Nel novembre 2025, i farmaci hanno confermato il loro ruolo chiave nell'economia italiana, trainando sia l'export che la produzione industriale.

