I farmaci trainano l?export e la produzione industriale | valgono il doppio delle auto

Nel novembre 2025, i farmaci hanno confermato il loro ruolo chiave nell’economia italiana, trainando sia l’export che la produzione industriale. Con un valore doppio rispetto alle auto, questi settori evidenziano una performance molto positiva. L’analisi dei dati sottolinea come il comparto farmaceutico rappresenti un elemento centrale nella crescita economica, contribuendo in modo significativo alla solidità del sistema industriale nazionale.

Da un lato la produzione industriale, dall’altro le esportazioni (entrambi i dati riferiti a novembre 2025) con un comune denominatore: la performance molto più che positiva dei medicinali che traina entrambi gli indicatori. Un settore, quello dei farmaci, che riguarda da vicinissimo la Campania che ne è protagonista (quasi il 15% dell’export nel 2024 viene dalla Regione e oltre il 33% di tutte le esportazioni regionali sono farmaci con i dati del 2025, che si conosceranno a marzo, orientati a confermare questa tendenza) e dimostrano come sia inserita nel settore di primo piano dell’economia nazionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

