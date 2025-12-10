La fidanzata si addormenta lui sblocca la sua app della banca e si fa due bonifici da 25mila euro

Un giovane di 20 anni di origini nordafricane, residente a Rubiera, è stato protagonista di un episodio che ha attirato l'attenzione delle autorità. Dopo aver approfittato del sonno della fidanzata, ha effettuato due bonifici di 25mila euro ciascuno dal suo conto bancario, per poi tentare di sparire inviando un messaggio d'addio.

Protagonista un 20enne di origini nordafricana residente a Rubiera (Reggio Emilia). Subito dopo, avrebbe inviato alla ragazza un messaggio d'addio tentando di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La fidanzata si addormenta, lui sblocca la sua app della banca e si fa due bonifici da 25mila euro - Subito dopo, avrebbe inviato alla ragazza un messaggio d’addio tentando di far perdere le proprie tracce. Scrive fanpage.it

Mentre la fidanzata dorme, lui sblocca l’app e fa bonifici sul proprio conto per 25mila euro. Poi il messaggio d’addio - Il giovane sarebbe entrato nell'home banking tramite riconoscimento facciale per poi effettuare due trasferimenti di denaro istantanei. Secondo msn.com

Quel respiro leggero racconta tutto: quando un cane si addormenta tra le nostre braccia, il nostro cuore diventa il suo posto sicuro. #givingback #charity #donation #donations #animalwelfare Vai su Facebook