Jorge Martin denuncia il furto della bici | rubata una Pinarello da 20mila euro

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del Gran Premio della Comunità Valenciana disputato a metà ottobre sul circuito Ricardo Tormo, il pilota madrileno ha denunciato il furto della sua bici Pinarello Dogma F personalizzata da 20mila euro. La sicurezza privata della struttura sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare la persona che ha commesso il reato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

jorge martin denuncia il furto della bici rubata una pinarello da 20mila euro

© Gazzetta.it - Jorge Martin denuncia il furto della bici: rubata una Pinarello da 20mila euro

Contenuti che potrebbero interessarti

Jorge Martin denuncia il furto della bici: rubata una Pinarello da 20mila euro - Al termine del Gran Premio della Comunità Valenciana disputato a metà ottobre sul circuito Ricardo Tormo, il pilota madrileno ha denunciato il furto della sua bici Pinarello Dogma F personalizzata da ... Come scrive msn.com

jorge martin denuncia furtoFurto shock nel paddock MotoGP: rubata la bici da 20.000 euro di Jorge Martín - La Pinarello del Campione del Mondo 2024 è sparita durante il weekend di gara di Valencia. Si legge su msn.com

jorge martin denuncia furtoMotoGp, Jorge Martin: rubata la sua preziosa bicicletta Pinarello: ecco quanto vale - Furto shock al paddock di Valencia: rubata una costosissima bici da allenamento personalizzata di Jorge Martin, indagini in corso. Da auto.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Jorge Martin Denuncia Furto