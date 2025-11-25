Jorge Martin denuncia il furto della bici | rubata una Pinarello da 20mila euro
Al termine del Gran Premio della Comunità Valenciana disputato a metà ottobre sul circuito Ricardo Tormo, il pilota madrileno ha denunciato il furto della sua bici Pinarello Dogma F personalizzata da 20mila euro. La sicurezza privata della struttura sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare la persona che ha commesso il reato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Jorge Martin: "Vorrei che un pilota non vincesse..." @corsedimoto Vai su X
[#MotoGP] I numeri della stagione 2025 di Aprilia sono inequivocabili: ha firmato la migliore annata della sua storia in MotoGP, pur con Jorge Martin assente per gran parte delle gare. Bezzecchi è stato il grande trascinatore e ora la Casa di Noale punta all'obi - facebook.com Vai su Facebook
Jorge Martin denuncia il furto della bici: rubata una Pinarello da 20mila euro - Al termine del Gran Premio della Comunità Valenciana disputato a metà ottobre sul circuito Ricardo Tormo, il pilota madrileno ha denunciato il furto della sua bici Pinarello Dogma F personalizzata da ... Come scrive msn.com
Furto shock nel paddock MotoGP: rubata la bici da 20.000 euro di Jorge Martín - La Pinarello del Campione del Mondo 2024 è sparita durante il weekend di gara di Valencia. Si legge su msn.com
MotoGp, Jorge Martin: rubata la sua preziosa bicicletta Pinarello: ecco quanto vale - Furto shock al paddock di Valencia: rubata una costosissima bici da allenamento personalizzata di Jorge Martin, indagini in corso. Da auto.everyeye.it