Al termine del Gran Premio della Comunità Valenciana disputato a metà ottobre sul circuito Ricardo Tormo, il pilota madrileno ha denunciato il furto della sua bici Pinarello Dogma F personalizzata da 20mila euro. La sicurezza privata della struttura sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare la persona che ha commesso il reato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jorge Martin denuncia il furto della bici: rubata una Pinarello da 20mila euro