Locali da ballo e sicurezza dopo la strage di Crans-Montana la denuncia | Anche a Reggio situazioni al limite

Dopo la tragedia di Crans-Montana, si intensificano le preoccupazioni sulla sicurezza nei locali da ballo anche a Reggio Emilia. L’abusivismo nel settore rischia di compromettere la tutela dei clienti e dei lavoratori, creando situazioni pericolose e al limite delle normative. È fondamentale promuovere controlli efficaci per garantire ambienti sicuri e rispettosi delle regole, tutelando così la salute e la sicurezza di tutti.

Reggio Emilia, 12 gennaio 2026 – “ L’abusivismo sta contaminando l’ambiente e, soprattutto, danneggia le persone oneste che lavorano nel pieno rispetto delle regole. Il vero problema è questo: locali che non sono predisposti per fare eventi e che invece li organizzano ugualmente”. Non usa giri di parole Caterina Reverberi, presidente Silb Reggio Emilia (Sindacato italiano locali da ballo), per denunciare una situazione che mette a rischio non solo l’economia del settore, ma la vita stessa dei frequentatori. Un monito la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, l’esempio lampante di un sistema che non regge quando le regole vengono ignorate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Locali da ballo e sicurezza dopo la strage di Crans-Montana, la denuncia: “Anche a Reggio situazioni al limite” Leggi anche: Bengala e candeline dopo la strage di Crans-Montana, anche i locali a Roma a rischio Leggi anche: AND dopo la strage di Crans-Montana: la cultura della sicurezza si insegna a scuola, non si improvvisa nei locali pubblici La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dopo la tragedia di Crans Montana parlano gli operatori pugliesi: «La vera emergenza sono i locali abusivi»; Sicurezza, stretta sui locali di Milano: i luoghi senza licenza che organizzano dopo cena (in cui si balla) e feste. «Incrementare i controlli»; Sicurezza nei locali da ballo ? In Italia regole severe; Dopo la strage di Crans-Montana controlli a tappeto nei locali notturni dell’isola. Sicurezza discoteche e sale da ballo: possiamo stare tranquilli? Ne parla Ettore Bocciardo, dirigente nazionale Silb - Montana ci si interroga sullo stato della sicurezza dei locali ... telenord.it

La sicurezza nei locali non è un’opzione - È la domanda che molti si pongono alla luce della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans- temponews.it

"Sicurezza nei locali da ballo ? In Italia regole severe - "In Italia esistono norme più stringenti per i locali da ballo": dopo la tragedia di Crans Montana parla il responsabile locali da ballo e discoteche di Fiepet Confesercenti, che però denuncia i risch ... rainews.it

Sta fenomena propone il Divieto degli SCINTILLII Se uno cade per strada, aboliamo i tombini Se uno muore cadendo in disco mentre balla, aboliamo il Ballo Macheccazzostaiaddì Meloni Si facciano controlli sulla gestione dei locali, e chi paga vada dentro x.com

Questa sera venerdì 09/01/26: ANTONIO CASTRO SHOW (Musica, Ballo e Karaoke) c/o OPENSPACE Curno (BG) tel. 035 617162 Vi Aspetto!!! ANTONIO CASTRO-TOP ENTERTAINER SINGER Miglior Cantante Intrattenitore per Eventi Musicali in: Locali, Fest - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.