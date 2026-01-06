Crans-Montana lezioni ridotte per onorare la memoria di Riccardo | il liceo Cannizzaro autorizza docenti e compagni a partecipare alle esequie di domani

Il liceo Cannizzaro di Roma ha autorizzato una riduzione delle lezioni domani alle 10:10, consentendo a studenti e docenti di partecipare alle esequie di Riccardo Minghetti, vittima dell'incendio in Svizzera. Questa decisione mira a rispettare il dolore della comunità scolastica e a onorare la memoria di Riccardo in un momento di grande tristezza.

