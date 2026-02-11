Donne in Giunta nei Comuni plauso di Cgil Cisl e Uil Sicilia | Passo avanti per la democrazia e la parità

Cgil, Cisl e Uil Sicilia festeggiano l’approvazione in Parlamento della legge che obbliga i Comuni a inserire almeno una donna in Giunta. I sindacati commentano che si tratta di un passo avanti importante per migliorare la rappresentanza femminile e rafforzare la democrazia nei territori. Le tre sigle esprimono soddisfazione, sottolineando come questa misura possa favorire un equilibrio più giusto tra uomini e donne nelle amministrazioni locali.

Cgil, Cisl e Uil Sicilia rappresentate da Elvira Morana con Gabriella Messina, Vera Carasi con Chiara Barbera e Luisella Lionti con Vilma Maria Costa esprimono "grande soddisfazione per l'approvazione da parte dell'Ars della norma che introduce anche nell'Isola l'obbligo di garantire almeno il 40% di presenza femminile nelle giunte comunali. Si tratta di una riforma attesa da tempo - affermano -, che finalmente allinea la Sicilia al resto del Paese e riconosce il valore della partecipazione delle donne ai processi decisionali nelle istituzioni locali. E' un segnale importante di civiltà e di progresso democratico".

