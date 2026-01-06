Aral Cgil Cisl e Uil Funzione pubblica | Servono certezze non rassicurazioni generiche

Le organizzazioni sindacali Aral, Cgil, Cisl e Uil Funzione pubblica richiedono chiarimenti concreti e garanzie certe riguardo alla nascita dell’Agenzia regionale Abruzzo Lavoro. Respingono con fermezza le affermazioni dell’assessore regionale Tiziana Magnacca, ritenendo insufficiente e vaga la ricostruzione del percorso che ha portato alla sua istituzione. La questione rimane centrale per assicurare trasparenza e tutela dei lavoratori coinvolti.

«Respingiamo con fermezza la ricostruzione fornita dall'assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, sul percorso che ha portato all'istituzione dell'Agenzia regionale Abruzzo Lavoro». A dirlo sono Luca Fusari, Vincenzo Mennucci e Antonio Di Giammartino, rispettivamente segretari generali di.

Cgil Cisl e Uil Funzione Pubblica: su ARAL serve chiarezza, non rassicurazioni generiche. Cgil, Cisl e Uil Funzione Pubblica ribadiscono il loro impegno a "continuare a esercitare il proprio ruolo di rappresentanza con responsabilità, determinazione e trasparenza, nell'esclusivo interesse"

