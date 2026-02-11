Donna scomparsa da un mese nel torinese ritrovato il cadavere nei boschi

È stato trovato morto nel bosco tra Stupinigi e Vinovo, nel torinese. La donna, scomparsa da circa un mese, è stata individuata senza vita questa sera. La polizia sta indagando sulle cause della morte.

(Adnkronos) – È stato ritrovato nella serata di oggi, in una zona boschiva tra Stupinigi e Vinovo nel torinese, il corpo senza vita di una donna che risultava scomparsa da almeno un mese. A fare la scoperta, i carabinieri e i vigili del fuoco che qualche ora fa avevano avviato le ricerche. A quanto si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

«Mia madre è partita per un viaggio»: scomparsa da un mese, il figlio prima nega poi crolla e indica dov'è il corpoRisultava scomparsa da almeno un mese, è stata ritrovata: e dietro la sua sparizione si nascondeva un delitto. Accade tra Stupinigi e Vinovo, ... msn.com

Seppellita nei boschi di Stupinigi: il figlio indica il punto e il corpo riaffiora dopo un meseIl corpo senza vita è stato trovato sepolto nella zona indicata dal figlio della donna ai carabinieri. Sempre secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe ammesso di averla seppellita lui stesso. Le ... giornalelavoce.it

