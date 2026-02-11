Donna scomparsa da un mese nel torinese ritrovato il cadavere nei boschi

11 feb 2026

È stato trovato morto nel bosco tra Stupinigi e Vinovo, nel torinese. La donna, scomparsa da circa un mese, è stata individuata senza vita questa sera. La polizia sta indagando sulle cause della morte.

(Adnkronos) – È stato ritrovato nella serata di oggi, in una zona boschiva tra Stupinigi e Vinovo nel torinese, il corpo senza vita di una donna che risultava scomparsa da almeno un mese. A fare la scoperta, i carabinieri e i vigili del fuoco che qualche ora fa avevano avviato le ricerche.  A quanto si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

