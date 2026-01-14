donna scomparsa ad anguillara si cerca nel lago e nei boschi

Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, scomparsa il 8 gennaio ad Anguillara, in provincia di Roma. Le operazioni, condotte dalle forze dell’ordine, si concentrano nel lago di Bracciano e nelle zone boschive circostanti, nel tentativo di trovare eventuali tracce della donna. La comunità rimane in attesa di aggiornamenti mentre proseguono le ricerche senza sosta.

Proseguono senza sosta le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio. Le operazioni si concentrano nel lago di Bracciano e nelle aree boschive attorno ad Anguillara, comune a nord di Roma. Sotto la lente degli inquirenti gli spostamenti del marito Claudio Carlomagno, indagato. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la donna entrare in casa poco dopo le 23, senza più uscirne. Sequestrati anche i terreni della ditta di scavi dell’uomo, in attesa dei tabulati telefonici e spostamenti Gps dell’auto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

