Donna ma si sente uomo La prima transgender dell' olimpiade invernale

Elis Lundholm ha fatto storia a Livigno. La sciatrice freestyle svedese, infatti, è diventata la prima atleta transgender a partecipare alle Olimpiadi invernali. Ieri, con la sua presenza, ha aperto una porta che fino a ora era rimasta chiusa nel mondo dello sport olimpico.

Elis Lundholm ha scritto una pagina inedita della storia olimpica. La sciatrice freestyle svedese ieri a Livigno è diventata la prima atleta apertamente transgender a prendere parte alle Olimpiadi invernali, aprendo un nuovo capitolo nel dibattito che da anni accompagna lo sport internazionale. Ventitré anni, specialista delle gobbe, Lundholm si identifica come uomo, pur essendo biologicamente donna, e ha gareggiato nelle qualificazioni femminili, chiudendo all'ultimo posto dopo un errore che le è costato l'accesso diretto alla finale. La competizione, tuttavia, non è finita. Mercoledì l'atleta sarà chiamata a disputare un secondo turno di qualificazione: solo le prime dieci hanno infatti ottenuto il pass automatico per la finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La prima atleta transgender a partecipare alle olimpiadi invernali ha fatto discutere ancora una volta.

