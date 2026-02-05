L’atleta algerina Khelif, vincitrice a Parigi, ammette di aver fatto terapie ormonali prima delle Olimpiadi, ma chiarisce di non essere trans. Da mesi si parla di lei tra accuse e polemiche. Ora si difende spiegando di aver ridotto i livelli di testosterone a zero, senza aver mai avuto intenzioni di cambiare identità di genere.

La campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif ha rivelato di essersi sottoposta ad una terapia ormonale per abbassare i suoi livelli di testosterone prima delle Olimpiadi del 2024, ribadendo al contempo di non essere "trans". "Ho ormoni femminili. E la gente non lo sa, ma ho seguito una terapia ormonale per abbassare i miei livelli di testosterone per le competizioni", ha dichiarato la ventiseienne algerina - che a Parigi affrontò anche l'azzurra Angela Carini - in un'intervista a L'Equipe. Confermando di possedere il gene SRY, situato sul cromosoma Y, che indica la mascolinità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Khelif ammette: "Ho fatto terapie ormonali prima dell'Olimpiade. Ma non sono trans"

