Donald Trump sta strangolando Cuba
Donald Trump intensifica le pressioni su Cuba. L’amministrazione americana punta a cambiare il regime entro la fine dell’anno, senza nascondere le intenzioni. Le misure sono dure e sembrano prive di scrupoli, con pochi tentennamenti nel voler raggiungere l’obiettivo. La situazione si fa tesa e apre nuovi interrogativi sulla strategia degli Stati Uniti nei confronti dell’isola.
Gli Stati Uniti cercano di rovesciare il regime castrista a Cuba da più di sessant’anni. L’episodio più conosciuto è naturalmente quello dello sbarco nella baia dei Porci del 1961, culminato in un fiasco degli esuli cubani sostenuti da Washington. Da allora l’isola è stata costantemente sottoposta a sanzioni economiche, fatta eccezione per un breve periodo ai tempi del presidente Barack Obama. Il regime dell’Avana è davvero vicino alla sua fine? Donald Trump riuscirà laddove tutti i suoi predecessori hanno fallito? Dopo la prova di forza degli statunitensi a Caracas, con il sequestro del presidente Nicolás Maduro a inizio gennaio, Cuba è finita nel mirino dell’amministrazione americana e in particolare di Marco Rubio, segretario di stato e figlio di esuli cubani a Miami. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su Donald Trump
Il presidente statunitense Donald Trump minaccia Cuba
Il 11 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rafforzato le sue critiche a Cuba, invitando il governo caraibico a raggiungere un accordo prima che le condizioni peggiorino.
Cuba nel mirino di Donald Trump: il prossimo obiettivo dopo il Venezuela
La politica estera di Donald Trump si caratterizza per interventi mirati e una presenza attiva in diverse aree del mondo.
Trump si prenderà Cuba
Ultime notizie su Donald Trump
Argomenti discussi: Leggere Mike Pompeo per capire Trump.
Gli Stati Uniti di Trump (e il resto del mondo) visti da Mike PompeoCapire l'attuale fase geopolitica mondiale non è facile. Mai, dalla seconda guerra mondiale, abbiamo assistito a una fase di rimodellamento degli equilibri del mondo come quello a cui stiamo assistend ... ilgiornale.it
Nuove elezioni presidenziali sono state in questi mesi una pressante richiesta del presidente Usa Donald Trump - facebook.com facebook
Il punto di Maria Latella Epstein files: un’onda di nomi che emergono. Dal principe Andrea, fratello di Re Carlo d’Inghilterra, fino a Bill Clinton e al commander in chief degli Stati Uniti, Donald Trump. Rivedi la puntata in streaming su @RaiPlay Non per x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.