donald trump sta strangolando cuba

Donald Trump intensifica le pressioni su Cuba. L’amministrazione americana punta a cambiare il regime entro la fine dell’anno, senza nascondere le intenzioni. Le misure sono dure e sembrano prive di scrupoli, con pochi tentennamenti nel voler raggiungere l’obiettivo. La situazione si fa tesa e apre nuovi interrogativi sulla strategia degli Stati Uniti nei confronti dell’isola.

Gli Stati Uniti cercano di rovesciare il regime castrista a Cuba da più di sessant’anni. L’episodio più conosciuto è naturalmente quello dello sbarco nella baia dei Porci del 1961, culminato in un fiasco degli esuli cubani sostenuti da Washington. Da allora l’isola è stata costantemente sottoposta a sanzioni economiche, fatta eccezione per un breve periodo ai tempi del presidente Barack Obama. Il regime dell’Avana è davvero vicino alla sua fine? Donald Trump riuscirà laddove tutti i suoi predecessori hanno fallito? Dopo la prova di forza degli statunitensi a Caracas, con il sequestro del presidente Nicolás Maduro a inizio gennaio, Cuba è finita nel mirino dell’amministrazione americana e in particolare di Marco Rubio, segretario di stato e figlio di esuli cubani a Miami. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Il 11 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rafforzato le sue critiche a Cuba, invitando il governo caraibico a raggiungere un accordo prima che le condizioni peggiorino.

La politica estera di Donald Trump si caratterizza per interventi mirati e una presenza attiva in diverse aree del mondo.

