il presidente statunitense donald trump minaccia cuba

Il 11 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rafforzato le sue critiche a Cuba, invitando il governo caraibico a raggiungere un accordo prima che le condizioni peggiorino. Le dichiarazioni hanno provocato reazioni da parte delle autorità cubane, che hanno contestato le parole dell’amministrazione statunitense. Questa escalation evidenzia le tensioni ancora presenti tra i due paesi e il continuo confronto sulle rispettive posizioni politiche e diplomatiche.

L'11 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha inasprito i toni nei confronti di Cuba, esortando il paese caraibico a "fare un accordo prima che sia troppo tardi", parole che hanno suscitato le ire del suo collega all'Avana.

