Donald Trump presenta ufficialmente il suo nuovo cellulare, chiamato T1. Il dispositivo si mostra in alcune foto pubblicate dall’esperto di tecnologia Evan Blass. È molto simile a un telefono tradizionale, ma non è completamente americano. Trump Phone esiste ormai e non è più solo un’idea, anche se ancora non si sa quando sarà disponibile sul mercato.

Il tanto chiacchierato Trump Phone non è più solo una promessa elettorale o un rendering digitale: il dispositivo, ufficialmente denominato T1, si è mostrato in alcune immagini reali diffuse dall’esperto di tecnologia Evan Blass. L’estetica dello smartphone riflette perfettamente lo stile del suo ideatore, sfoggiando una finitura dorata che i primi critici hanno paragonato alla plastica lucida dei giocattoli, piuttosto che al metallo prezioso dei prodotti di lusso. Politics and availability issues aside, this is just a horrendously tacky looking phone. It’s easily one of the ugliest consumer electronics devices I’ve ever seen. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Donald Trump lancia un nuovo cellulare (gli somiglia in tutto e per tutto, ma non è 100% americano)

Approfondimenti su Donald Trump

Gli Stati Uniti stanno pianificando un ruolo di leadership nella transizione politica in Venezuela, con Marco Rubio come figura di riferimento.

Dopo il caso Pretti, Trump ha dichiarato di riconsiderare il ruolo dell’ICE, affermando che sta riesaminando le sue politiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Donald Trump

Argomenti discussi: Trump lancia sito per farmaci scontati e finanzia think tank MAGA in Europa; Usa, Trump lancia TrumpRx: vendita diretta di farmaci a prezzi scontati; Farmaci. Trump lancia TrumpRx: Prezzi scontati, come in Europa. Quali ripercussioni per l'UE?; USA, Trump lancia sito per acquistare farmaci a prezzi scontati.

Trump: Possiamo raggiungere un accordo, l’Iran non avrà missili né armi nucleariIl presidente degli Stati Uniti ha avvertito Teheran che se non si raggiungesse un accordo faremo qualcosa di molto duro ... interris.it

Trump lancia un ultimatum all'Iran: minacce sul nucleareLe relazioni tra gli Stati Uniti e l’ Iran stanno attraversando un momento critico. Il presidente Donald Trump ha intensificato le sue minacce nei confronti di Teheran. In un recente post sui social, ... notizie.it

Stavano discutendo di Donald Trump, poi il dramma Lucy Harrison aveva solo 23 anni: https://fanpa.ge/kA9pU - facebook.com facebook

Il punto di Maria Latella Epstein files: un’onda di nomi che emergono. Dal principe Andrea, fratello di Re Carlo d’Inghilterra, fino a Bill Clinton e al commander in chief degli Stati Uniti, Donald Trump. Rivedi la puntata in streaming su @RaiPlay Non per x.com