Venezuela Trump punta tutto su Rubio | un ‘vicerè’ americano per Caracas

Gli Stati Uniti stanno pianificando un ruolo di leadership nella transizione politica in Venezuela, con Marco Rubio come figura di riferimento. Dopo l’arresto di Nicolás Maduro, Washington mira a sostenere un cambiamento stabile e pacifico nel paese, favorendo un processo di transizione guidato da attori internazionali. Questa strategia si inserisce nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, con l’obiettivo di promuovere stabilità e riforme democratiche.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti guideranno il Venezuela nella transizione dopo la cattura di Nicolas Maduro. Donald Trump rivendica il successo dell'operazione e detta condizioni a Caracas, inviando messaggi perentori alla nuova leader Delcy Rodriguez. C'è un nome, però, attorno al quale ruota sostanzialmente tutto: Marco Rubio, segretario di Stato americano, è il fulcro.

