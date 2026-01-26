Dopo il caso Pretti, Trump ha dichiarato di riconsiderare il ruolo dell’ICE, affermando che sta riesaminando le sue politiche. Intanto, si susseguono notizie su un incidente con sparatoria e l’uso del cellulare. Il presidente ha commentato al WSJ sulla crisi politica attuale, mentre gli Obama evidenziano come i valori democratici siano sotto pressione. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi approfondite.

Dalla nostra inviata a MinneapolisLe proteste per la morte di Alex Pretti si sono estese ad altre città americane nonostante la tempesta che si è abbattuta su 22 Stati e le temperature sotto zero. A rimescolare le carte è il presidente Usa Donald Trump, che - in un'intervista al Wall Street Journal, rilasciata nella notte italiana - spiega come l'amministrazione stia «riesaminando tutto» sulla sparatoria e dichiara che gli ufficiali addetti all'immigrazione «a un certo punto» lasceranno la zona. Il leader si è rifiutato di dire se l'agente federale che ha ucciso Pretti abbia agito in modo appropriato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump non esclude il ritiro dell'Ice dopo il caso Pretti. «Stiamo riesaminando tutto» |Il cellulare in mano, gli spari, cosa è successo?

Così è stato ucciso Alex Pretti: il cellulare in mano, la pistola rimossa dalla tasca, gli spari a bruciapelo. I video smentiscono l’IceL’episodio che ha portato alla morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni con origini italiane, ha suscitato molteplici versioni ufficiali.

Il cellulare in mano e i 10 colpi contro Pretti. Che cosa è successo secondo per secondo ?Minneapolis in piazza, il caso scuote gli Usa Un video mostra i momenti dell’episodio a Minneapolis, dove un infermiere è stato ucciso durante un conflitto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Groenlandia, Trump minaccia dazi e non esclude l'uso della forza; Groenlandia, la minaccia di Trump: Dazi a chi non sostiene il piano Usa. Meloni: L’Artico sia priorità per…; Groenlandia, Trump: Potrei imporre dazi ai Paesi ostili al Piano Usa; Groenlandia, Trump: potrei imporre dazi sui paesi non d’accordo.

Trump non esclude il ritiro dell'Ice dopo il caso Pretty. «Stiamo riesaminando tutto» Il cellulare in mano, gli spari, cosa è successoIl presidente al WSJ dopo la spaccatura politica. Gli Obama: campanello d'allarme, i nostri valori sono sotto attacco. Ma tra i repubblicani si erano fatti avanti i primi dubbi con la richiesta di un' ... msn.com

Meloni e la richiesta di «rispetto» a Trump dopo le frasi sui soldati europei in Afghanistan: la mossa per blindare la Nato mentre sale la tensione con gli UsaIl caso delle frasi sull’Afghanistan. Per la premier senza la fiducia è a rischio il patto atlantico «Esiste la goccia che fa traboccare il vaso, ma il vaso della pazienza deve anche essere quasi colm ... roma.corriere.it

Trump esclude l’opzione militare in Groenlandia e ritira i dazi: la deterrenza funziona L’articolo di Paola Peduzzi Nel suo discorso a Davos, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha escluso l’utilizzo della forza militare per annettere la Groenlandia, l’ - facebook.com facebook

Mark #Rutte: "Il patto con Trump invita gli alleati ad agire rapidamente sulla sicurezza dell'Artico". Rutte esclude che l'utilizzo dei minerali della Groenlandia sia stato oggetto della discussione con Donald #Trump in Svizzera. @ultimora_pol x.com