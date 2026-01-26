Trump non esclude il ritiro dell' Ice dopo il caso Pretti Stiamo riesaminando tutto |Il cellulare in mano gli spari cosa è successo?

Dopo il caso Pretti, Trump ha dichiarato di riconsiderare il ruolo dell’ICE, affermando che sta riesaminando le sue politiche. Intanto, si susseguono notizie su un incidente con sparatoria e l’uso del cellulare. Il presidente ha commentato al WSJ sulla crisi politica attuale, mentre gli Obama evidenziano come i valori democratici siano sotto pressione. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi approfondite.

Dalla nostra inviata a MinneapolisLe proteste per la morte di Alex Pretti si sono estese ad altre città americane nonostante la tempesta che si è abbattuta su 22 Stati e le temperature sotto zero. A rimescolare le carte è il presidente Usa Donald Trump, che - in un'intervista al Wall Street Journal, rilasciata nella notte italiana - spiega come l'amministrazione stia «riesaminando tutto» sulla sparatoria  e  dichiara che gli ufficiali addetti all'immigrazione «a un certo punto» lasceranno la zona. Il leader si è rifiutato di dire se l'agente federale che ha ucciso Pretti abbia agito in modo appropriato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Così è stato ucciso Alex Pretti: il cellulare in mano, la pistola rimossa dalla tasca, gli spari a bruciapelo. I video smentiscono l’IceL’episodio che ha portato alla morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni con origini italiane, ha suscitato molteplici versioni ufficiali.

Il cellulare in mano e i 10 colpi contro Pretti. Che cosa è successo secondo per secondo ?Minneapolis in piazza, il caso scuote gli Usa Un video mostra i momenti dell’episodio a Minneapolis, dove un infermiere è stato ucciso durante un conflitto.

