Ritrovata Azzurra Ferretti a Roma | sta bene la 19enne era in zona Tiburtina

La giovane scomparsa da Roma è stata trovata sana e salva. Azzurra Ferretti, 19 anni, era sparita dalla zona Tiburtina dalla sera del 26 gennaio. Dopo ore di attesa e preoccupazione, la ragazza è stata ritrovata e sta bene.

Scomparsa a Roma: Azzurra Ferretti irraggiungibile dalla sera del 26 gennaio. L'allarme è rientrato. Azzurra Ferretti è stata ritrovata dopo ore di grande apprensione. Della ragazza di 19 anni si erano perse le tracce dalla sera di lunedì 26 gennaio. I genitori, preoccupati per l'assenza della giovane e il cellulare spento, hanno subito allertato i carabinieri della stazione Tor Vergata, dando il via a ricerche serrate in tutta la capitale. Dalle prime ricostruzioni, l'ultima posizione del suo smartphone risultava in via Palmiro Togliatti, nel quadrante Est di Roma, area Tiburtina. La giovane, alta 1,72 metri e bionda, con un peso di circa 62 chili, era stata vista l'ultima volta intorno alle 21:54.

