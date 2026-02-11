Dominatore glaciale | Jordan Stolz trionfa nei 1000m e Di Stefano illumina Milano-Cortina

La gara dei 1000 metri di speed skating si è conclusa con una vittoria netta di Jordan Stolz, che ha dominato la finale e si è preso l’oro. L’atleta statunitense ha mostrato tutta la sua forza, lasciando gli avversari indietro e confermando di essere uno dei grandi favoriti di questi Giochi. La competizione si è svolta senza sorprese e ha regalato un momento di grande emozione per gli appassionati di sport invernali.

Sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, l’atleta americano ha polverizzato il record olimpico, confermandosi il più forte interprete al mondo della distanza. In casa Italia va evidenziata la prestazione di alto livello di Daniele Di Stefano, autore di una prova convincente e capace di chiudere in una posizione significativa e promettente per la sua carriera. Jordan Stolz si è presentato alla finalissima dei 1000 metri maschi come il favorito assoluto, dopo aver dominato con continuità la stagione di Coppa del Mondo sulla distanza e dimostrando di essere l’atleta da battere. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina2026 Speed skating, tutti contro Jordan Stolz nei 1000 metri alle Olimpiadi. Di Stefano e Betti per stupire Oggi Jordan Stolz corre per la prima volta ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Jordan Stolz inizia la collezione di ori nei 1000 metri. Pazzesca prestazione di Daniele Di Stefano! Jordan Stolz si prende l’oro nei 1000 metri di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Speed skating, tutti contro Jordan Stolz nei 1000 metri alle Olimpiadi. Di Stefano e Betti per stupireJordan Stolz inaugura la sua avventura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la gara dei 1000 metri, in programma quest'oggi sull'anello ... oasport.it Pasta, pizza e 5mila calorie al giorno: la dieta estrema di Jordan Stolz alle Olimpiadi Milano-Cortina - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com Speed skater Jordan Stolz and coach Bob Corby discuss their partnership and Olympic goals ahead of the 2026 Milano Cortina Winter Games after a challenging 2022 debut. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.