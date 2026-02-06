Sepe e Canova dialogo oltre il tempo con Motta Editore

Il Museo Civico di Bassano del Grappa ospita un dialogo tra il passato e il presente. Federico Motta Editore ha deciso di rendere omaggio ad Antonio Canova, uno dei grandi maestri della scultura, proprio nel luogo che ne conserva la memoria. Per l’occasione, l’artista contemporaneo Domenico Sepe ha portato la sua interpretazione dei temi canoviani, creando un ponte tra le epoche e le tecniche. La mostra invita i visitatori a riflettere sull’eredità del Maestro e sulla capacità dell’arte di attraversare il tempo.

Da questo incontro nasce il volume inedito Omaggio a Canova – Il Maestro attraverso lo sguardo di Domenico Sepe, progetto editoriale di rara raffinatezza, dove arte, fotografia e riflessione critica si fondono in un unico organismo. Sepe non è soltanto autore delle opere scultoree, pittoriche e grafiche, ma anche dei testi che guidano il lettore in una reinterpretazione personale e attuale del grande scultore neoclassico. Le forme immortali di Canova, filtrate dallo sguardo contemporaneo, diventano occasione di indagine sulla persistenza della bellezza e sulla sua capacità di attraversare il tempo senza perdere vitalità.

