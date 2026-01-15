Federico Motta Editore celebra Canova | l’omaggio contemporaneo di Domenico Sepe arriva al Museo Civico di Bassano
Federico Motta Editore rende omaggio a Canova con l’esposizione di Domenico Sepe al Museo Civico di Bassano. Un’opportunità per riscoprire l’eredità del grande artista attraverso un’interpretazione contemporanea, che dialoga con il passato senza perdere di vista il presente. Un’occasione di riflessione sulla continuità tra le epoche, in un contesto che valorizza il patrimonio artistico e culturale.
Un classico non smette mai di parlare, soprattutto quando qualcuno gli tende una mano dal nostro tempo. È esattamente ciò che accade con Omaggio a Canova – Il Maestro attraverso lo sguardo di Domenico Sepe, il nuovo volume di pregio firmato da Federico Motta Editore e dedicato al più celebre scultore del Neoclassicismo. Un progetto editoriale di ampio respiro che mette in dialogo passato e presente, tradizione e ricerca, Canova e Domenico Sepe: scultore contemporaneo, autore delle opere e dei testi che attraversano il volume. Il libro verrà presentato giovedì 29 gennaio 2026 alle 17.30, nella suggestiva Sala Chilesotti del Museo Civico di Bassano del Grappa, luogo simbolico per la memoria canoviana. 🔗 Leggi su Panorama.it
