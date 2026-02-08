A Domenica In, l’atmosfera si è fatta tesa quando Rocio Munoz Morales ha parlato della rottura con Raoul Bova. La conduttrice, Mara Venier, ha cercato di mantenere la calma, ma si è percepito un certo imbarazzo tra i presenti. L’attrice ha confessato i motivi della separazione, lasciando spazio a qualche momento di silenzio e disagio in studio.

Attimi di gelo a Domenica In dove tra gli ospiti c'è stata Rocio Munoz Morales. L'attrice ha parlato della fine della relazione con Raoul Bova. Tutta colpa di alcuni messaggi privati che mandava alla giovane modella Martina Ceretti. "Bova mi ha appena mandato un messaggio", ha detto la conduttrice di Rai 1 con l'ospite che ha replicato: "Non dirmi che sei anche tu sulla sua lista.", facendo riferimento ai presunti tradimenti dell'attore. "Beh se avessi avuto 20 anni in meno.", è stata la replica un po' imbarazzata di Mara Venier. E alla domanda su cosa si aspetta per il futuro, Rocio Munoz Morales ha le idee chiare: "Vorrei solo la serenità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, gelo e imbarazzo tra Venier e Rocio Munoz Morales: "Non dirmelo"

Mara Venier torna oggi con una nuova puntata di Domenica In, pronta a intrattenere il pubblico con tanti ospiti.

Questa domenica, Domenica In torna su Rai 1 con un appuntamento ricco di ospiti.

Rocio Munoz Morales 'gela' Domenica In: Sei sulla lista di Raoul Bova?. E Mara risponde...(Adnkronos) - Gelo, e poi sorrisi, a Domenica In. Rocio Munoz Morales ospite oggi, domenica 8 febbraio, nel salotto di Mara Venier ha lanciato una frecciatina all'ex compagno Raoul Bova. Nel corso del ... msn.com

Domenica In, Raoul Bova scrive a Mara Venier. Rocio gela la conduttrice: Sei un’altra della lista?Momenti di tensione a Domenica In: durante l’intervista a Rocio Munoz Morales, Mara Venier riceve in diretta un messaggio di Raoul Bova ... dilei.it

Lunga intervista di Rocio Munoz Morales a Domenica In: «Da 23 a 37 anni ho sempre visto lo stesso uomo, oggi le mie figlie sono la mia vita» facebook