Domenica In si trasforma in un campo di tensione e ironia. Durante la puntata di domenica 8 febbraio, Rocio Munoz Morales ha lanciato una frecciatina a Raoul Bova, che ha lasciato tutti sorpresi. Bova, intanto, ha inviato un messaggio a Mara Venier, che ha spiazzato l’intera platea. La puntata si è conclusa con un clima di attimi di disagio, subito stemperati dall’ironia dei presenti.

Momento di tensione, subito stemperato dall'ironia, a Domenica In. Rocio Munoz Morales, ospite di Mara Venier domenica 8 febbraio, non ha perso l'occasione per lanciare una frecciatina all'ex compagno Raoul Bova. Quando la conduttrice le ha chiesto come stesse dopo lo scandalo dei messaggi privati che l'attore inviava alla giovane modella Martina Ceretti - rivelando così il tradimento - l'attrice spagnola ha risposto con una battuta al vetriolo. Morales ha detto di aver visto anche l'intervista dell'attore ed ex compagno andata in onda qualche settimana fa. Venier ha rivelato in diretta: "Bova mi ha appena mandato un messaggio". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - "Domenica In", gelo in studio: il messaggio di Raoul Bova a Mara Venier spiazza Rocio

Approfondimenti su Domenica In

