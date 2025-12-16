Questa mattina la partenza in aereo per l’Arabia Saudita domani previsto il primo allenamento Skorupski e Vitik ci saranno a Riad Lucumi resta sotto osservazione

Questa mattina i giocatori sono partiti in aereo per l’Arabia Saudita, con il primo allenamento programmato per domani a Riad. Skorupski e Vitik sono in viaggio, mentre Lucumi rimane sotto osservazione. La trasferta segna l’inizio di un importante impegno, con le sfide che attendono i calciatori in terra saudita.

Volano a Riad anche Lukasz Skorupski e Martin Vitik, ma non c’è nessuna bella sorpresa all’orizzonte. Il Bologna vola oggi in Arabia Saudita per la SuperCoppa Italiana e nella mattinata di ieri ha reso noto l’elenco dei convocati: tra loro anche il portiere polacco e il centrale ceco. Skorupski e Vitik hanno terminato le terapie e iniziato il lavoro differenziato e proseguiranno i rispettivi programmi personalizzati a Riad, ritrovando così il clima partita e del gruppo: insomma, a ieri a Casteldebole escludevano recuperi e rientri che avrebbero del miracoloso, tenuto conto che nel dopo partita con la Juventus Italiano aveva escluso categorigamente di recuperare Vitik prima della sfida con il Sassuolo, rinviando Skorupski, Casale e Freuler all’inizio del 2026. Sport.quotidiano.net

