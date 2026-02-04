Docenti neoimmessi | anno di prova 2025 26 Questionario su incontro Indire entro il 6 febbraio proseguono le attività formative LO SPECIALE

Dopo l’annuncio ufficiale, i docenti appena assunti in ruolo per il 202526 devono affrontare l’anno di prova. Entro il 6 febbraio devono compilare un questionario su un incontro con Indire, mentre proseguono le attività di formazione previste. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni sui tempi e le procedure da seguire per completare questa fase.

Docenti neoimmessi in ruolo 202526: pubblicata la nota del Ministero dell'istruzione e del Merito. Forniamo le indicazioni sui giorni utili per il superamento e le attività necessarie. L'articolo Docenti neoimmessi: anno di prova 202526. Questionario su incontro Indire entro il 6 febbraio, proseguono le attività formative LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Venerdì 30 gennaio si è tenuto l’evento nazionale di avvio dedicato ai nuovi insegnanti e a quelli in transizione di ruolo.

Sono disponibili le informazioni per i docenti neoimmessi in ruolo nel 202526, relative all’anno di prova e alla formazione, con il Patto per lo sviluppo professionale scaricabile.

