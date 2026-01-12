Termini | la nostra inchiesta e l' eredità tossica della sinistra sull' immigrazione

La nostra inchiesta analizza l'eredità tossica della sinistra sull'immigrazione, evidenziando come alcune politiche abbiano influenzato il contesto attuale. Mentre si susseguono notizie di cronaca, come l'aggressione vicino alla stazione Termini, il dibattito si focalizza sulle responsabilità del governo e sui risultati delle scelte passate. Un approfondimento necessario per comprendere le radici delle sfide attuali in tema di sicurezza e immigrazione.

Mentre ieri pomeriggio si accavallavano le notizie sulle condizioni del 57 aggredito a pochi passi dalla stazione Termini, il Pd si sbracciava per richiamare il governo alle sue responsabilità in fatto di «sicurezza pubblica». In prima linea, dal Campidoglio, la capogruppo dem Valeria Baglio e la presidente dell'aula Giulio Cesare, Svetlana Celli. Il sindaco Roberto Gualtieri, come sempre quando si tratta di sicurezza, ha preferito tacere. Inutile ricordare al centrosinistra che se l'Italia, Roma e Termini sono assediate da stranieri senza arte né parte è colpa di un'immigrazione lasciata per troppi anni senza alcuna restrizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

