Perché destra e sinistra non possono dire la verità sull’immigrazione

Perché destra e sinistra spesso evitano di affrontare apertamente il tema dell’immigrazione? La questione riguarda la differenza tra le promesse fatte in campagna elettorale e la realtà dei fenomeni migratori. Spesso, le posizioni politiche si concentrano su strategie comunicative piuttosto che su dati concreti, creando un divario tra dichiarazioni pubbliche e situazioni effettive. Questo articolo analizza le motivazioni e le implicazioni di tale atteggiamento.

Il punto è sempre quello: cosa scegliere tra palco e realtà? Tra i risultati politici più interessanti maturati nella .

