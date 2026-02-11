Dl Ucraina via libera della Camera alla fiducia
La Camera ha dato il via libera alla fiducia richiesta dal governo per proseguire gli aiuti militari a Kiev. La decisione arriva in un momento di grande tensione politica, con il Parlamento che si compattava dietro il sostegno all’esecutivo. Ora il governo può continuare a fornire assistenza all’Ucraina, mentre il dibattito sulla questione si sposta su altri fronti.
In Italia il dibattito politico è tutto attorno alla fiducia posta per la prima volta dal governo per prorogare gli aiuti militari a Kiev. La fiducia passa con 207 voti a favore e 119 contrari. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
La Camera ha dato il via libera al decreto legge sull’Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti.
