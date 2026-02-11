Dl Ucraina via libera della Camera alla fiducia

La Camera ha dato il via libera alla fiducia richiesta dal governo per proseguire gli aiuti militari a Kiev. La decisione arriva in un momento di grande tensione politica, con il Parlamento che si compattava dietro il sostegno all’esecutivo. Ora il governo può continuare a fornire assistenza all’Ucraina, mentre il dibattito sulla questione si sposta su altri fronti.

In Italia il dibattito politico è tutto attorno alla fiducia posta per la prima volta dal governo per prorogare gli aiuti militari a Kiev. La fiducia passa con 207 voti a favore e 119 contrari. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La Camera ha dato il via libera al decreto legge sull’Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti.

La Camera dei deputati ha dato il via libera al decreto legge sull’Ucraina.

Anche i vannacciani votano sì. Dopo il voto finale alla Camera il testo approderà nell'Aula del Senato dal 24 al 26 febbraio.

Il test per le forze politiche che sostengono il governo Meloni arriva lo stesso giorno in cui il Parlamento europeo ha dato il via libera al prestito da 90 miliardi all'Ucraina

