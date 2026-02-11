Dl Ucraina passa la fiducia alla Camera

La Camera dei deputati ha dato il via libera al decreto legge sull’Ucraina. Con 207 voti a favore, 119 contrari e 4 astenuti, il governo ottiene la fiducia. La discussione si è svolta senza troppi sforzi, e il voto finale ha confermato la linea scelta dall’esecutivo. Ora il provvedimento passa all’esame del Senato.

La Camera dei deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al decreto legge Ucraina con 207 sì, 119 no e 4 astenuti. Tra i parlamentari a favore anche i tre vannacciani: i due ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso e l'ex Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Roberto Vannacci aveva messo in chiaro la posizione di Futuro Nazionale, a favore della fiducia «perché questo voto non è nel merito del provvedimento», sul quale il nuovo partito dell'ex generale resta contrario. L'esame del decreto, con il voto finale, riprenderà dopo il question time, a partire dalle 16:45.

