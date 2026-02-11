Vannacci ha annunciato in anticipo che i tre parlamentari di “Futuro Nazionale” avrebbero votato sì al dl Ucraina, ma ha anche precisato che non avrebbero cambiato posizione sul merito del provvedimento. Prima della votazione alla Camera, ha chiarito che l’obiettivo resta bloccare le forniture di armi a Zelensky, nonostante il sostegno al decreto. Alla fine, il voto di fiducia è passato senza sorprese, ma le sue parole hanno riacceso il dibattito interno alla maggioranza.

È terminato nel primo pomeriggio alla Camera il voto sul dl Ucraina per l’invio di nuove armi al Paese in guerra con la Russia, su cui il governo Meloni aveva deciso di porre la questione di fiducia. Il provvedimento è passato con 207 sì, 119 no e 4 astenuti. Prima del voto, Roberto Vannacci ha fatto sapere con una nota che i tre deputati del suo partito “Futuro Nazionale” – Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo – avrebbero votato “Sì” alla fiducia posta dal governo al decreto Ucraina, ma contro il provvedimento. “Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dl Ucraina, Vannacci giustifica il “Sì” al voto di fiducia: ‘Non era nel merito del provvedimento’

Approfondimenti su Ucraina Parlamento

Oggi alla Camera si vota sul decreto Ucraina e il governo si mostra sicuro di passare.

Vannacci apre alla fiducia sul governo Meloni, approvando il voto che conferma l’invio di armi all’Ucraina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ucraina Parlamento

Argomenti discussi: Dl Ucraina, governo pone la fiducia. Sfida di Vannacci alla Lega; La mina Vannacci ha costretto il governo a porre la fiducia sul decreto Ucraina; Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia; Meloni misura Vannacci e Salvini sul Dl Ucraina. Occhi sulle assenze Lega. I vannacciani indecisi fanno già coalizione con la sinistra.

Dl Ucraina, Vannacci dice sì alla fiducia al governo. Ma il Generale è a caccia di un simbolo (e di soldi)Trattative in corso fra Futuro Nazionale e diversi partiti che si sono presentati alle ultime politiche del 2022, come vuole il regolamento di Montecitorio. Fra questi c'è il Popolo della Famiglia di ... rtl.it

Dl Ucraina, il governo incassa la fiducia: la posizione di VannacciLa Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al dl Ucraina. Sono stati 207 i voti favorevoli, 199 quelli contrari e solo 4 gli astenuti. C’era curiosità per la posizione di Roberto ... strettoweb.com

#tagada Il generale Roberto Vannacci spiega ai microfoni di Ludovica Ciriello perché ha fatto votare la fiducia ai suoi parlamentari sul decreto Ucraina x.com

Crosetto ”risponde” a Vannacci e pone la fiducia sul decreto Ucraina - facebook.com facebook