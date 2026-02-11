L’apertura di Vannacci al governo Meloni | sì alla fiducia sull’Ucraina ma non al provvedimento

Vannacci apre alla fiducia sul governo Meloni, approvando il voto che conferma l’invio di armi all’Ucraina. Tuttavia, si limita a questo, mentre si oppone agli articoli del decreto. La maggioranza si prepara a un voto decisivo, con alcune posizioni ancora da chiarire.

Sì alla fiducia – voto che di fatto fa passare il decreto di invio di armi e aiuti all’Ucraina – no, invece, agli articoli del testo. È questa la scelta, già ventilata nei giorni scorsi, di Roberto Vannacci e della sua truppa di parlamentari presenti alla Camera dei deputati, composta da Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo, dopo la proposta di emendamento soppressivo del decreto fatta lunedì scorso. La scelta del generale. Il generale Vannacci spiega la sua scelta con un comunicato stampa in cui dice: «Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Vannacci Meloni

Questa mattina, in Parlamento, Vannacci ha rivolto la sua prima critica alla maggioranza di Meloni.

Il governo di Giorgia Meloni si prepara a chiedere la fiducia in Parlamento, mentre all’interno della Lega esplodono le tensioni sulla posizione sull’Ucraina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vannacci Meloni

Argomenti discussi: L'oscuro passato di Vannacci da cui converrebbe guardarsi bene; Vannacci, cosa farà il nuovo partito: il progetto per Futuro nazionale; Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Così l’esercito di Vannacci si prepara alla corsa al Campidoglio.

L’apertura di Vannacci al governo Meloni: sì alla fiducia sull’Ucraina, ma non al provvedimentoSì alla fiducia – voto che di fatto fa passare il decreto di invio di armi e aiuti all’Ucraina – no, invece, agli articoli del testo. È questa la scelta, già ventilata nei giorni scorsi, di Roberto Va ... open.online

L'apertura di FdI e FI a Vannacci: Dialogo? ValuteremoIl capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera non chiude a future interlocuzioni con Futuro Nazionale, segno di una linea non troppo intransigente. Ma nella coalizione c’è chi, come Lupi, vuole un co ... ilfoglio.it

La mossa Vannacci che divide la destra e il ruolo di anarchici e black bloc: Putin alla finestra Lo scenario - https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/02/05/olimpiadi-bulbarelli-punito-gaffe-mattarella-direttore-raisport-petrecca-telecronaca-cerimonia-apertura-milano - facebook.com facebook