Dl Ucraina Tajani | Fiducia? Nessuna richiesta da parte nostra

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce che l’Italia non ha chiesto fiducia al governo. Durante una conferenza stampa, Tajani ha ribadito che il governo e la maggioranza proseguono per la loro strada, senza bisogno di conferme. Chi vuole sostenere il governo è libero di farlo, chi invece preferisce non farlo, può scegliere diversamente. La situazione politica resta tesa, ma nessuna novità ufficiale sui rapporti tra le forze politiche.

“Il governo e la maggioranza vanno avanti per la loro strada, chi vuole sostenere il governo ben venga. Questo non significa nulla. Hanno sempre votato a favore e continueranno a farlo. Non c’è stata nessuna richiesta e nessun obbligo da parte nostra”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo alle domande sul voto del gruppo dei ‘vannacciani’ sul Dl Ucraina, a margine dell’incontro con il Movimento Cristiano dei Lavoratori a Roma. “Se cercano il dialogo con il centrodestra? È stata una microscissione, deve essere la Lega a decidere, la parola finale spetta a loro. Da un punto di vista culturale, ideologico e valoriale Forza Italia non ha molti punti di contatto con questa nuova formazione”, aggiunge ancora il vicepremier, secondo cui “noi siamo popolari europei”, ricordando quello che “diceva sempre Berlusconi”, e cioè che “ Forza Italia è un partito inizialmente cristiano, poi liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Oggi alla Camera si vota sul decreto Ucraina e il governo si mostra sicuro di passare.

La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul decreto Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti.

